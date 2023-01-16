Война приобретает новый облик: что показала сегодняшняя атака на Севастополь

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Сегодняшняя атака украинских беспилотников на Севастополь стала самой массовой с конца октября, когда ВСУ использовали разведвозможности НАТО и предоставленные западом морские дроны для удара по кораблям Черноморского флота.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказали военные эксперты.

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По словам капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, Украина показывает, что готова менять подходы к ведению боевых действий и не оставит попытки атаковать главную базу Черноморского флота.

«Речь шла сначала о трех, потом о семи беспилотниках, что свидетельствует о серьезности намерений противника в отношении объектов, находящихся в городе. Это одна из серьезных операций, которая в чем-то может быть сравнима с атакой на город 29 октября, когда, по оценке экспертного сообщества, в первые в истории была проведена воздушно-космическая-морская операция, в которой участвовали и космические средства, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, и беспилотники различные по предназначению и работе в разных эшелонах. Но были использованы и морские дроны – как надводные, так и подводные… Сам факт прорыва в акваторию этих дронов – серьезная заявка на то, чтобы изменить облик и наше восприятие современной войны, которая стала не просто разновидовой и разнородной, но и используются все возможные сферы, в которых размещаются военные аппараты – космос, воздушная, водная среда. Сегодняшний массированный налет говорит о том, что характер современной войны обретает иной облик, а что касается Специальной военной операции, то она в полной мере может считаться площадкой, полигоном для испытания новой техники, образцов вооружений и различных тактических приемов, отработки системы боевого управления», – отмечает Горбачев.

Военный эксперт, участник СВО Ян Гагин считает, что главной целью сегодняшней атаки является информационная составляющая – на фоне неудач на фронте, связанных с потерей Соледара, Киев пытается перебить повестку ударами по Севастополю, чтобы отчитаться перед своими западными покровителями.

«Надо понимать, что эти попытки будут предприниматься все чаще и чаще. В связи с чем они предпринимаются? Во-первых, сейчас краеугольный камень повестки – это потеря Соледара Украиной… Соледар был очередным переломным моментом, примерно так же, как и Мариуполь. Поэтому сейчас Украине очень важно вернуть в информационную повестку победоносность своей армии. Им сейчас важно показывать победы, что они предпринимают какие-то действия. Им нужно вернуть в повестку хотя бы что-то положительное для них, нужно отчитываться перед своими хозяевами из НАТО и США, прежде всего. Эти попытки, я предполагаю, будут еще предприниматься что в отношении Севастополя, что в отношении Донецка, который сегодня подвергся очередному серьезному обстрелу».