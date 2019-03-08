«А вдруг и наши корабли захватит?» – Меркель жестко потребовала не провоцировать Путина

08.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель категорически против необдуманных шагов в отношении РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил израильский политический эксперт Соломон Манн.

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По его словам, в закрытом аккаунте одного из немецких политиков появилась запись перепалки на заседании правительства между канцлером Германии Ангелой Меркель и министром обороны Урсулой фон дер Ляйен, которая настаивала на том, чтобы выполнить просьбу США и Украины, а также рекомендацию НАТО и присоединить германский корабль к провокации в Керченском проливе.

“Меркель дала довольно жесткий ответ: “…Вы рассуждаете как дети!” – заявила она, – “вы исходите из того, что Путин ничего не предпримет и будет смотреть как мы дефилируем в проливе. А если он сделает с нашими кораблями то же самое что уже сделал однажды с украинскими? Вы что, воевать Германии предлагаете, госпожа министр? Почему мы должны пренебрегать интересами Германии ради интересов США?…” При этом фрау Канцлерит сослалась еще и на письмо из Франции, где Макрон предостерегает Меркель от “необдуманных шагов” по “подстрекательству США”, – рассказал эксперт.

“Похоже, европейские политики начинают понимать, что действия “нахрапом” с нарушениями международного правового механизма могут быть чреваты имиджевыми потерями, – пишет Манн. – Может наконец допрут, что действия вроде “прорыва блокады Газы” и “Нава Мармарис” могут и жертвами закончиться, и что прежде, чем кого то призывать следовать законам, их надо самим выполнять?”.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море.

Эту же просьбу в интервью немецкой газете Bild озвучил и президент страны Петр Порошенко. При этом, в Германии отвергли призывы украинской власти.

Также «ПолитНавигатор» привел заявление меджлисовского пропагандиста Айдера Муждабаева о том, что НАТО должно ввести эскадру своих кораблей в Азовское море через Керченский пролив, а если Россия не даст этого сделать, то заблокировать судоходство по проливу или закрыть для российского флота Босфорский пролив.

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