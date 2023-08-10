Война закончится на нынешней линии разграничения – снайпер ВСУ побоялся сказать всю правду

Война на Украине закончится на границах существующей линии разграничения.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил снайпер ВСУ с позывным «Дед» и псевдонимом Константин Прошинский (настоящее имя Андрей, – авт.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По всей видомости, ВСУшник, до этого устроивший украинцам холодный душ, сказав, что ВСУ не удастся выйти даже на границы февраля 2022 года, побоялся говорить всю правду до конца – и окончательно хоронить Украину.

По словам Прошинского, Россия действительно еще не начинала воевать всем, что у нее есть, и не устраивала массированных бомбардировок Украины.

«Да, они будут наращивать ВПК в любом случае. Я не верю, что они пойдут всеобщей мобилизацией и абсолютно всем, что у них есть. Давайте говорить прямо, когда мы ржем с фразы: «Мы еще не начинали», если говорить правду, то у них есть достаточно еще всего, что они действительно не использовали. Или использовали не в том количестве, в котором могли бы использовать. Если на Киев летит 30 ракет и мы сбиваем, а вдруг на Киев полетит в один день 300 ракет? Вот, все. Или 300 «Шахедов» со всех сторон, а «Шахедов» может быть и 500 штук… То мы прекрасно понимаем, что тогда ситуация будет немножко другая, мягко говоря. Поэтому они могли сделать достаточно много всего. Не делают, используют пока то, что есть. Я, все-таки, склонен думать – я могу ошибаться, но об этом многие говорят, что все равно это все зайдет к линии разграничения и замораживании конфликта. Поэтому они сейчас не будут ничего делать сверх необычного – ни в количестве тяжелого, ни в человеческом факторе», – утверждает Прошинский.