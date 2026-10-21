Война закончится только когда за океаном убедятся, что мы побеждаем – замполит ВС РФ

Сергей Вредников.  
21.10.2026 18:33
  (Мск) , Донецк
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Бизнес, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Сделка с США по дизелю – это не более чем деловой эпизод, американцы от этого ни на йоту не принимают сторону России.

Об этом в эфире радио «КП Новороссия» в беседе с экс-спикером армии ДНР полковником Эдуардом Басуриным заявил замполит подразделения МО РФ Евгений Ивлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сделка с США по дизелю – это не более чем деловой эпизод, американцы от...

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«Ни военных, никаких признаков [окончания СВО] я особенно не вижу. Ни гражданских, тем более. Меня спросили, вот «Трамп заключил дизельную сделку – это очень большой шаг, это значит – он за нас». Такая глупость!  Никто не за нас. Сейчас Америка использует этот механизм для того, чтобы просто-напросто решить свои проблемы, не более того.

Дают они разведданные украинцам, не дают ли они — это не суть важно. Они могут давать, могут не давать, но они используют этот механизм. Нет чёткого понимания сейчас. Если бы они сказали: «Всё, больше мы ничего не даём»… Америка использует это как рычаг давления, рычаг ослабления. Мы не можем говорить, что они за нас», – сказал Ивлев.

«Или, как мы любим говорить, «наши зарубежные партнёры». Таких партнёров нет. И окончание войны будет только тогда, когда с той стороны, за океаном увидят, как мы побеждаем. Если наша победа будет абсолютная, значит, они будут за нас», – добавил замполит.

Отметим, ранее киевский диктатор Зеленский перед европейцами причитал, что после сделки по дизелю будет газовое соглашение и снятие банковских санкций с РФ.

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