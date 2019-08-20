Война закончится только на границе с Польшей – Журавко

20.08.2019, Киев, Владимир Гладков

С приходом к власти на Украине Владимира Зеленского в Донбассе не произошло никаких положительных сдвигов, а сейчас наблюдается лишь «затишье перед бурей».

Об этом в эфире радио «Спутник» заявил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУшники, батальоны и заградотряды продолжают в «серых зонах» мародерить, издеваться над людьми, продолжают издеваться над мирным населением, и рано или поздно это все выйдет, поэтому я бы не сказал про какое-то затишье, все продолжается. В данный момент, при таком поведении Зеленского, когда он делит на «своих» и «чужих», когда погибли ВСУшники и он поднял колокола, начал звонить Путину, а то, что погибли мирные жители, даже не военные, подорвались на какой-то самодельной мине, то о чем вы говорите, какой может быть мир.

Зеленский говорит одно, а делает другое. Стрельба до сих пор продолжается, ведь раненых становится все больше и больше, разрушений все больше и больше, тенденция идет к увеличению. Недавно были обстрелы из танков, разрушены дома, парня ранили. О чем мы говорим?

Я лично Зеленскому не верю, не верю, что этот мир придет очень быстро. Войну можно начать легко, а закончить её очень трудно. В данный момент можно говорить, что Минские соглашения уже потеряны. С такой клоунадской братвой, которая присутствует на Украине, войну не закончить. Войну можно закончить либо окончательной победой до самой Польши и всю эту европейскую и американскую нечисть, которая оккупировала Украину, вычистить, либо принудительно, больше ничего не поможет.

Мальчики заигрались, мальчики разваливают Украину. Что вы хотите, клоун пришел, да еще и кровавый. Ведь его, по большому счету, втянули в кровь, он уже не отойдет. Разрушать Украину будут дальше, гибнуть люди будут дальше, Донбасс будет страдать дальше, ну и Украина сама будет страдать дальше, потому что если так дальше продолжится, то будет развал самой Украины», – резюмировал политик.

Напомним, ранее Алексей Журавко опубликовал документы, свидетельствующие о зверствах украинской армии против мирного населения в Донбассе.

Также мы сообщали, что львовянкам предложили выбрать русские танки, которые они будут встречать цветами.