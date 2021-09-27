Войска НАТО вошли на север Косово

27.09.2021 17:19 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Американский, польский и канадский оккупационные контингенты сил НАТО в Косово – KFOR, заняли сегодня позиции возле КПП «Яринье» у административной границы с Косово.

В свою очередь градоначальники северных сербских муниципалитетов Косово провели встречу командующим KFOR генерал-майором Франко Федеричи.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», сегодня в первой половине дня, спустя восемь дней после начала конфликта на севере Косово и введения туда Приштиной подразделений косовских боевиков «спецназа МВД ROSU» в район КПП «Яринье» прибыли представители польского, американского и канадского контингента оккупационной миссии НАТО – KFOR.

«KFOR внимательно следят за ситуацией на всей территории Косово и по-прежнему сосредоточены на повседневном выполнении своего мандата, вытекающего из резолюции 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 1999 года, – сказано в заявлении оккупантов, выпущенного в преддверии их появления на севере края. – Миссии по обеспечению безопасных условий и свободы передвижения для всех проживающих в различных муниципалитетах Косово. KFOR увеличили количество и продолжительность обычных патрулей на всей территории края, включая северное Косово».

При этом оккупанты не потрудились объяснить, как косовские боевики беспрепятственно проникли на север, в то время, как согласно международным договоренностям имели право попасть туда только после одобрения командования KFOR и в сопровождении бойцов натовского контингента. Также в руководстве миссии НАТО не дали разъяснений, почему прибыли на север спустя более чем неделю, только после того, как у непосредственной границы края появились ВС Сербии.

В свою очередь градоначальники сербских муниципалитетов севера Косово в ходе встречи с командующим KFOR генерал-майором Франко Федеричи потребовали , чтобы его бойцы сохраняли нейтралитет и действовали в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН. А также попросили увеличить присутствие оккупационных войск в связи с серией инцидентов, вызванных спецподразделениями ROSU в предыдущие дни, особенно на контрольно-пропускном пункте «Брняк», чтобы предотвратить такие инциденты и сохранить мир.

«Мы еще раз призываем граждан оставаться сдержанными и не становиться жертвами провокаций, мы защищаем основные права человека, гарантированные всеми международными актами и хартиями, – было сказано в итоговом заявлении градоначальников сербских муниципалитетов. – Командующий KFOR пообещал, что KFOR не будут вмешиваться в политические вопросы или насильственно ликвидировать баррикады протестующих».

При этом приштинские Reporteri уже поспешили сообщить, что после ввода войск KFOR боевики ROSU будут выведены с севера Косово, а взамен на это протестующие сербы разблокируют дороги, ведущие к КПП «Яринье» и «Брняк». Однако ранее лидеры косовских сербов заявили, что не прекратят протест до тех пор, пока Приштина не отменит запрет на сербские автомобильные номера.