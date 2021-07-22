Войска РФ вошли в Белоруссию. Змагары кричат о «репетиции вторжения в Литву»

22.07.2021, Москва, Елена Острякова

Первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместном стратегическом учении «Запад-2021» прибыли сегодня в Белоруссию.

Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад-2021» пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. Тема предстоящего учения: «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Будут задействованы не только полигоны, пройдет отработка работы штурмовых групп в урбанизированных условиях.

Учение вызовет традиционную истерику на Западе. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил бежавший из Минска политолог Артем Шрайбман.

«Это всегда воспринималось Западом как некая провокация. В этом году я уверен, что это будет восприниматься как репетиция вторжения в Литву. Я бы в сентябре ожидал обострения на политико-военном фронте нашего общения с Западом», – сказал Шрайбман.

Как ранее заявлял министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, военная активность НАТО по периметру белорусских границ возрастает с начала года.