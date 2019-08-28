28.08.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Волкер объявил, что Россия «проигрывает войну»

В Соединенных Штатах надеются, что в один прекрасный момент Россия осознает свое поражение и прекратит поддерживать восставший Донбасс.

Об этом в интервью киевской газете «день» заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер

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По его словам, прекращение войны в Донбассе зависит исключительно от воли России.

«Что мы видели за последние несколько лет – это то, что Украина стала сильнее, более объединенной, более устойчивой, более демократичной, более реформированной, более прозападной, более антироссийской. Но ни одна из этих черт не идет в российском направлении. Россия продолжает эту войну и проигрывает. И в определенный момент, я надеюсь, мы можем найти ситуацию или оказаться в ситуации, когда Россия согласится, что не стоит это продолжать, и давайте завершим войну», – сказал Волкер.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинский политолог уличил Волкера во лжи.

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