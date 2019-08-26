Волкер подсказал новой Раде, как экспроприировать телеканалы Медведчука

26.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинскому парламенту необходимо по примеру США принять закон, устанавливающий лимит на количество СМИ, которыми может владеть одно физическое лицо или компания, чтобы противостоять «российской пропаганде».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в США, думаю и у вас тоже, есть несколько фундаментальных принципов. Один из них – свобода слова. Другой принцип, это то, что вы должны быть готовыми к российской пропаганде и уметь противостоять ей.

Эта пропаганда может быть очень вредной, и мы видим это в Европе, и видим это в Украине. Нужно избегать того, чтобы Россия использовала пропаганду для подрыва нашей демократии.

В США, например, мы обязали телеканал «Russia Today» зарегистрироваться как иностранного агента. Поэтому нам нужно поискать демократические инструменты, которые защитят свободное и сбалансированное медиапространство.

Один из таких инструментов – это законодательство. В США есть правила, которые не позволяют одному человеку или одной компании контролировать такую большую часть медиарынка. Думаю, вам тоже следует подумать о том, как ограничить влияние одного человека на такую значительную часть рынка, как обеспечить диверсификацию этого рынка», – сказал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что бизнес-партнер Виктора Медведчука, нардеп от «Оппозиционного блока» Тарас Козак стал владельцем телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK».