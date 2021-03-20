Волкер: «У Путина сильная позиция, нас ждут сложные времена»

20.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит добиваться встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил экс-представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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По его словам, предыдущая администрация США ужесточала антироссийские санкции и надеется, что новая продолжит эту политику.

«Мы видим поддержку Украины, но нас всех, я думаю, ждут сложные времена. Сегодня мы наблюдаем рост военной агрессии на Донбассе, и мы видим, что Россия старается создать там более высокий уровень напряжения, но поддержка США будет оставаться серьезной», – говорит американский политик.

Также у него поинтересовались, имеет ли смысл встреча президентов России и Украины в этом году.

«Я никогда не выступаю против того, чтобы люди говорили друг с другом, но, мне кажется, сегодня в этом конфликте мы имеем несопоставимые позиции сторон. У Путина сейчас достаточно сильная позиция, он безоговорочно отрицает присутствие России в украинском конфликте, и для президента Зеленского будет чрезвычайно сложно встречаться и говорить с ним», – считает собеседник издания.

«Крайне важно для президента Зеленского заручиться серьезной поддержкой со стороны США и президента Байдена, со стороны Германии и Франции в признании украинского суверенитета и территориальной целостности, а также одновременного признания двух вещей: что Украина — жертва российской агрессии и что она со своей стороны сделала все возможное, чтобы достигнуть мира. И только имея все это, можно достичь необходимого контекста для диалога между Путиным и Зеленским», – резюмировал Волкер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Путин отказался сфотографироваться рядом с Зеленским.