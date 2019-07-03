Волкера раздолбали за пиар на фейковом подрыве

03.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Спецпредставителя США Курта Волкера до истории с подрывом санитарного авто ВСУ, которую уже признали фейком, совершенно не интересовали обстрелы машин с красным крестом со стороны украинских подразделений.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю, кто подорвал эту машину. ДНР утверждает, что взорвалась на украинской мине в степях, мы видим по кадрам степь, ни дороги, ничего, она в степи лежит. Я не увидел там красного креста. Курт Волкер, конечно, прокомментировал очень кощунственно эту ситуацию: нельзя стрелять в скорые помощи, в медицинские машины, написал он, должны ответить и так далее. Сколько случаев было только в прошлом году, когда украинские войска обстреливали машины с красным крестом?

Я помню, «Азов» радостно выкладывал видео с беспилотника, мы помним ещё в феврале прошлого года разбомбили машину, убили медсестру и так далее – сколько угодно, и я ни разу не слышал, чтобы Курт Волкер заявил, что нельзя стрелять в машину с красным крестом! А тут вдруг вспомнил, при том, что я не уверен, что там был красный крест, мы по этой машине не видим нигде ничего подобного, на самом деле. При этом мы видим сообщения украинских военных, мы не видим сообщение ОБСЕ», – заявил Корнилов.

«Кто бы ни взорвал эту машину, на мине ли подорвалась, либо, действительно, прилёт от ДНР, я повторюсь: ситуация обострилась возле села Водяное, где не было никакого конфликта на протяжении длительного времени, только после того, как там «серую зону» начали занимать украинские войска, заметьте, уже при Зеленском в июне этого года. Это факт, об этом факте сообщали ваши украинские СМИ. И если дальше будут занимать «серые зоны», если дальше будут сближаться с противником, то, конечно, будут гибнуть с обеих сторон и те, и другие, это же очевидно», – добавил эксперт.