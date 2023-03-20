Володин-Африке: Не Вашингтону нас учить

Елена Острякова.  
20.03.2023 15:14
  (Мск) , Москва
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Африка, Дзен, Политика, Россия


Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поблагодарил делегации стран Африки за то, что приехали на конференцию в Россию, несмотря на беспрецедентное давление и угрозы со стороны Вашингтона и Брюсселя.

Об этом заявил сегодня на открытии второй международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире», передает корреспондент «Политнавигатора».

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поблагодарил делегации стран Африки за то, что приехали на...

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«Сегодня здесь собрались те, кто знает, какой ценой достается независимость, право самим решать, как жить. Наши отношения находятся на новом этапе. Россию и государства Африки объединяют общие цели. Мы вместе выступаем за построение многополярного справедливого мира, основанного на уважении к традициям, культуре, истории стран, с которыми мы выстраиваем взаимовыгодное сотрудничество. Африка – континент свободолюбивых людей. Вместе мы можем противостоять любому давлению извне, как это уже было в нашей истории», – сказал Володин.

Он напомнил, что, несмотря на незаконные санкции со стороны Вашингтона, Россия и государства Африки развивают торгово-экономическое сотрудничество. Товарооборот в 2022 году составил 17,9 млрд долларов.

«Для нашей страны Африканский континент никогда не был предметом меркантильного интереса, использования трудовых и сырьевых ресурсов, чего не скажешь о США и европейских государствах. Вашингтон и Брюссель стремятся взять под контроль российские и африканские природные ресурсы. По сути – продолжают колониальную политику, идут на любые меры, в том числе, и силового и террористического характера ради собственной выгоды. Не Вашингтону учить нас, как строить отношения, дружить и строить планы на будущее», – сказал Володин.

Он предложил сделать конференцию Россия-Африка ежегодной.

Напомним, что, несмотря на неоднократные заявления Кремля о готовности помощи странам Африки зерном и удобрениями, недавно большинство стран континента поддержали  антироссийскую резолюцию в ООН по Украине.

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