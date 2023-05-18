Володин: обмена пленными нет, Украина забирает только нацистов

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На Украине нет реального омбудсмена, а есть лишь контактер по обмену пленными.

Об этом спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил на заседании парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда вы говорите об уполномоченном по правам человека, его там просто нет. Есть контактер, но там нет прав человека в принципе. Надо это признать: государство террористическое, полигон для США. Туда каждый день подвозят оружие, которое используют для убийства мирных граждан. Террористические группы атакуют жителей приграничных территорий нашей страны. Только такая оценка. За это они должны нести ответственность», – сказал Володин, однако не предложил ставить на голосование вопрос о признании Украины страной-террористом.

Кроме того, по его словам, Украина профанирует обмен пленными, забирая из России только боевиков-нацистов.

«То, что творят украинцы в этой части, мало кто знает. Они делают все, чтобы не допустить полноценного обмена пленными. Они не идут на обмены. Они пытаются вытащить отсюда садистов и нацистов, но при этом огромное количество военнопленных бросают на произвол судьбы. Они им не интересны – расходный материал. Потому что нет там ни государства, ни президента. Это все фигуры, которыми кукловодят Вашингтон и Брюссель», – сказал Володин.

Год назад, в мае 2022 года, Володин заявлял в Госдуме, что сдавшиеся в плен из подземелий завода «Азовсталь» в Мариуполе нацистские преступники не должны подлежать никакому обмену.

Однако впоследствии значительная часть террористов «Азова», а также западных наемников избежала наказания и была отпущена на свободу по обмену.