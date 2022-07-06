Володин осадил главу госдумских либералов

В России нужно создать условия для тех, кто из нее уехал в последние месяцы.

Об этом сегодня в Госдуме заявил лидер партии «Новые люди» Алексей нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас сложное время. Россия находится под санкциями Запада. Но мы их должны обернуть на пользу стране. Нужны новые подходы. Россия возвращает себе место в истории. Уходят западные корпорации, а с ними технологии, деньги, креативные люди. Из России уезжают айтишники. Мы должны трезво посмотреть на эти процессы – без шапкозакидательства. Людей упокоить, дать вернуться в страну тем, кто уехал. Для этого нужна нормальная атмосфера – свобода предпринимательства», – рассуждал Нечаев.

Ему возразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Тот, кто любит свою страну, не уезжает. Не оставляет ее в сложное время один на один с вызовами. Никто не мешает тем, кто хочет быть со страной, вернуться, пойти в военкомат и с оружием в руках защищать нашу безопасность. Кто не может это сделать, пусть в тылу кует победу. Те, кто по политическим мотивам находились в лагерях во время Великой Отечественной войны, писали заявления и просились на фронт. Давайте эти разговоры прекратим. У тех, кто уехал, есть время подумать и быть со страной. Но чем дольше они там находятся, пережидая непростое время на пляжах, тем сложнее им будет вернуться. Те, кто уехал, особенно в недружественные страны, должны отдавать себе отчет, на какой территории они находятся. Их заставляют переприсягать, но этого мало, от них постоянно требуют повторять (это касается тех, кто занимается певческими профессиями). А что касается айтишников, многие из них уже вернулись, а еще больше не уезжало. Те, кто продвинутый, никогда не уедут», – заключил Володин.