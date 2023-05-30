Володин: «Паника – это предательство наших солдат»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов на поддаваться панике, «которую хочет посеять враг», устроив атаку дронов на Москву.

Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решение по СВО мы с вами поддержали единогласно. Давайте так же единодушно плечом к плечу пройдем весь путь до победы. Самое главное – консолидация. Самое главное – обеспечить тыл. Сегодня важно думать о семьях ребят, которые с нами живут. Им помогать надо. Это наш вклад в победу. Чего добивается враг? Он хочет посеять страх, панику. Что нам важно для победы? Что важно для наших солдат и офицеров? Крепкий тыл, поддержка общества, страны», — сказал Володин.

Он считает, что сегодня наступает «момент истины для политиков».

«Кому больше дано, с того и больше спросится. Для депутатов фронт — это Государственная дума, где они принимают решения. А когда начинаются разговоры, а как было, а почему? Это уже говорит о том, что кто-то дрогнул, кто-то начал рассуждать, и страх поселился в его душе.

Тот, кто дрогнул, отступил и начал искать какие-то оговорки, значит, он предал свою страну, предал ребят, которые сегодня воюют. Избиратели ждут от нас решительных действий. Чтобы киевский режим знал и понимал, что ни один депутат Госдумы не дрогнул», — наставлял Володин.