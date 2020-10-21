Волонтер-майданщик: Украина ложится под турецкую империю

21.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Сотрудничество с Турцией ставит крест на украинских военных разработках и многих других местных проектах, из которых будут вытеснены местные бизнесмены и конструкторы.

Об этом в своем блоге пишет видный участник майдана, волонтер «АТО» Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Касьянова, турецкие производители заполонят украинские рынки и в итоге «незаметная» окажется под полным влиянием Анкары.

«Турции в Украине становится всё больше. Кто-то уже подбрасывает в воздух свои чепчики, радуясь предстоящему массированному заходу в Украину турецкого бизнеса и военторга, но что тогда останется от самой Украины? При всём уважении к позиции Турции по Крыму, к достижениям турецких строителей и турецкого оборонпрома, подписанные соглашения поставят, в частности, крест на проектах создания собственных беспилотных ударных систем, и похоронят зарождающуюся отечественную беспилотную отрасль. На неё просто не останется денег.

Что там останется от наших строителей дорог, судостроителей и производителей бронетехники – не берусь судить, не знаю. Знаю только наверняка, что у Турции в Украине свои интересы, далеко не всегда совпадающие с национальными украинскими. А мы, только-только почти вырвавшись из цепких лап одной империи, добровольно ложимся под другую, вместо того, чтобы выбрать путь построения независимого национального (от понятия «нация») государства», – пишет Касьянов.

Ранее киевский политолог Павел Рудяков заявил, что недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не был продуман и создал ряд проблем, которые вредят национальным интересам страны. Напомним, Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом анонсировал совместное создание турецких беспилотников на Украине, самолетов и другой военной техники, а также участие Анкары в иных бизнес-проектах, в том числе строительстве украинских дорог.