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Украинское общество уже не верит, что война закончится в ближайшей перспективе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший украинский шоумен, а ныне волонтер ВСУ Сергей Притула, на которого в качества «нового лица украинской политики» делают ставку глобалистские круги Запада.

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Он соглашается, что большинство украинцев осознали тот факт, что война будет затяжной.

«Мне кажется, что даже социология об этом говорит. То есть, чем дольше длится война, тем процент людей, считающих, что военные действия завершатся в пределах ближайшего месяца-двух-трех или полгода, постоянно сокращается и сокращается. И, собственно, это то, о чем часть и волонтерской среды говорила еще в марте-апреле прошлого года. То есть, конечно, мы все помним определенный нарратив про «две-три недели», но мы в марте-апреле уже сигнализировали людям, что мы контрактуем ту или иную номенклатуру на три-четыре месяца вперед. Сейчас все в том же режиме. Нет оснований полагать, что это может закончиться к концу этого года. И я не хочу на себя брать лишнюю ответственность какого-то вангования. Тем не менее, работа нашего фонда планируется с ориентировкой на то, что и в следующем году война не закончится», – сказал Притула в интервью РБК-Украины.

У него поинтересовались, «как много вреда нанесли те западные и украинские журналисты, эксперты и чиновники, которые месяцами подогревали ожидания от контрнаступления».

«Очевидно, что упрекать западных журналистов мне крайне тяжело, они же берут информацию, не знаю, откуда там, из своих инсайдов. […] Ну, какие-то источники. Другой вопрос, что наши источники давали информацию нашим масс-медиа в разных интервью, прогнозах и так далее. Я не помню фамилий каких-то людей с большими погонами, но там звучали фразы, что «мы когда пойдем, русские дрогнут», – говорит волонтер.

Он называет «очевидным фактом», что контрнаступление ВСУ началось без превосходства в воздухе и при недостаточном количестве бронетехники.

Примечательно, что Притула неоднократно попадал в скандалы, связанные с поставками для ВСУ.