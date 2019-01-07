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07.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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Волонтёры потравили ВСУшников «палёным» алкоголем

Семь украинских военнослужащих были госпитализированы, а двое скончались в результате отравления некачественным алкоголем в Рождественскую ночь.

Об этом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

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Он отметил, что новогодние праздники стали настоящей трагедией для военнослужащих 54-й бригады ВСУ.

«В Рождественскую ночь семеро военнослужащих были доставлены в госпиталь, двоих из них врачам спасти не удалось. Данный инцидент стал причиной прибытия очередной комиссии офицеров штаба «операции объединенных сил» в зону ответственности 54-й отдельной механизированной бригады», – рассказал Марочко.

В ходе разбирательства выяснилось, что спиртное украинским военным подарили волонтеры Новый год и Рождество.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ВСУ не в состоянии остановить эпидемию алкоголизма и суицидов.

Также стало известно, как пьяные украинские диверсанты провалили спецоперацию.

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