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Волонтёры потравили ВСУшников «палёным» алкоголем
Семь украинских военнослужащих были госпитализированы, а двое скончались в результате отравления некачественным алкоголем в Рождественскую ночь.
Об этом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
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Он отметил, что новогодние праздники стали настоящей трагедией для военнослужащих 54-й бригады ВСУ.
«В Рождественскую ночь семеро военнослужащих были доставлены в госпиталь, двоих из них врачам спасти не удалось. Данный инцидент стал причиной прибытия очередной комиссии офицеров штаба «операции объединенных сил» в зону ответственности 54-й отдельной механизированной бригады», – рассказал Марочко.
В ходе разбирательства выяснилось, что спиртное украинским военным подарили волонтеры Новый год и Рождество.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, ВСУ не в состоянии остановить эпидемию алкоголизма и суицидов.
Также стало известно, как пьяные украинские диверсанты провалили спецоперацию.
Метки: Алкоголизм в ВСУ, Андрей Марочко
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