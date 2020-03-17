Волошин рассказал про «вопиющий прогиб и шизофрению» Зеленского

17.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем обращении к народу показал свою полную неадекватность.

Такое мнение в своем блоге высказывает экс-руководитель информационного департамента Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

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«Полнейшая шизофрения в последнем выступлении Зеленского: запретить людям собираться группами более 10 человек, остановить метро, общественный транспорт, парализовать весь сектор услуг и одновременно требовать от Рады проголосовать за рынок земли и новый ультралиберальный трудовой кодекс. Вопиющий прогиб под МВФ и демонстрация полной неадекватности стоящим перед страной вызовам. Как можно запускать рынок земли в нынешних условиях?!», – возмущается депутат.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинская власть планирует использовать коронавирус для легализации продажи земли.