22.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Волынь, Местная власть, Политика, Транспорт, Украина, Цензура
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Волынский депутат в бешенстве из-за популярности русских песен

Депутат Волынской областного совета Юрий Полищук потребовал от облгосадминистрации провести разъяснительную работу с перевозчиками и заставить их отказаться от трансляции российской музыки в салонах автобусов.

Об этом говорится в депутатском запросе, направленном Полищуком главе Волынской ОГА, уроженцу Луганской области Юрию Погуляйко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, когда и до сих пор продолжается война, когда от рук оккупантов гибнут украинцы, массово звучит в общественных местах российская попса и шансон, появляются вывески на кафе и ресторанах на русском языке. Особо много такого русскоязычного продукта встречается в общественном транспорте, в то время, как украинские песни практически не слышны», – пишет Полищук.

В облгосадминистрации в ответ на депутатский запрос напомнили, что запретили трансляцию российской музыки в общественных местах еще в 2018 году, а водители автобусов знают, что обязаны выключать музыку, если того потребует хотя бы один из пассажиров.

«Направлены письма с рекомендациями о принятии мер, направленных на изменение музыкального репертуара во время выполнения перевозок на маршрутах, и проведения разъяснительной работы с водителями транспортных средств по недопущению во время движения автобусов по маршрутам звучания песен, произведенных в Российской Федерации.

Кроме того, одним из пунктов договора об организации перевозок пассажиров по маршрутам общего пользования в Волынской области предусмотрена обязанность водителя выключить музыку по требованию хотя бы одного пассажира», – ответили чиновники.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что городской совет Днепра намерен запретить  публичное прослушивание российских исполнителей в общественных местах.

Также сообщалось о том, что нынешний глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко был назначен на эту должность со скандалом – националисты выступили против его появления в области.

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