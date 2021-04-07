Воняет алкоголем! – Видный НАТОвец снова отчитал Муждабаева

07.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Бывший представитель НАТО в России капитан I ранга ВМС США Гарри Юрий Табах продолжил заочную перепалку с заместителем руководителя меджлисовского телеканала ATR Айдером Муждабаевым.

Ранее Табах отчитал Муждабаева за угрозы в адрес сторонников Дональда Трампа и заявил, что крымским татарам лучше избавляться от подобных «лидеров». В ответ Муждабаев объявил американского военного «агентом Москвы».

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«Когда Айдер Муждабаев работал в «Комсомольской правде», ходил поцем по комсомольским стройкам, я уже бегал с автоматом против советской власти. Муждабаева никогда не объявляли персоной нон-грата в России, а меня – да, я – персона нон-грата в России. Изгнан лично Путиным. Поэтому когда он заработает такие регалии как я, может быть, он может меня и называть агентом Москвы. Но пока что, похоже, что он сам таков. Скажу словами Владимира Владимировича Путина: как ты обзываешься, так и называешься», – заявил Табах в эфире канала «На два слова».

«Муждабаев – одноклеточный. Я знаю много крымских татар, но если у вас будут такие лидеры и представители, как он, то, конечно, Крыма вам не видать. Хотя я и не уверен, что он – крымский татарин. Насколько я знаю, он был в Москве, работал и учился. Он – корреспондент «Комсомольской правды» (На самом деле, Муждабаев был замглавреда «Московского комсомольца», – прим. ред.).

Я не понимаю, почему остальные журналисты, ответственные люди, не поставят его на место, не скажут, чтобы он перестал этим заниматься. Я с ним знаком лично, и могу сказать, что, конечно, пить надо меньше. А для крымского татарина, мусульманина, это не к лицу.

Это одноклеточное мышление – для таких, как Муждабаев если ты что-то сказал за Трампа, то ты – агент Москвы. Я много раз предлагал ему выйти на дебаты на его канале, на его территории, на его языке. Он пообещал мне, перед своими работниками на татарском канале, что да, он меня позовет. Нет. Ссылкло еще к тому же. Но будет угрожать.

У меня к Муждабаеву вопрос – кто выбрал его быть министром правды? Кто будет решать, что правда, что – неправда? Кто говорит правду, кто нет? Это очень советский подход. Совком от него воняет помимо алкоголя.

Если Крым будет независимым, и такие, как он, будут управлять Крымом, то я думаю, что он будет министром правды. Возглавит Министерство правды», – сказал Табах.

Он также заявил, что Айдер Муждабаев делал антисемитские заявления, и что крымскотатарский канал возглавляет недостойный человек.

«Неужели из крымских татар не нашелся достойный человек? Надо было найти только этого, из «Комсомольской правды»», – сказал Гарри Юрий Табах.