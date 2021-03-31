«Я к тебе приду». Экс-представитель НАТО пригрозил Муждабаеву

31.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Если лидерами крымских татар будут такие люди, как меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев и ему подобные, то Украине не видать Крыма.

Об этом в эфире видеоблога «Свободный» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Табах раскритиковал Муждабаева за то, что тот угрожал репрессиями сторонникам экс-президента США Дональда Трампа.

«Ребята, крымские татары, с такими лидерами, как Муждабаев, вам Крыма не видеть никогда. Никто никогда этого не поддерживает. Он сейчас едет и уже радостно объявляет, что все те, которые что-то говорили против Байдена, которые были за Трампа, сейчас их ЦРУ, ФБР, сейчас их всех будут расследовать, они будут под колпаком. Он уже всех запугивает.

Айдер, если ты слушаешь, ты меня родиной не пугай и таких, как я. Если ты хочешь в Крыму устроить такое государство, где если против тебя или кого-то еще говорят другую сторону, то сразу против них будут спецслужбы действовать – так ты ничем не лучше, чем Путин или русские, или фашисты, или венесуэльцы. Ты такой же, как они и не дай бог, чтобы ты оказался в каком-то руководстве будущего Крыма. Не пугай.

Если ко мне придет ФБР, ЦРУ или еще кто-то, кем ты пугаешь, даже не понимая разницу между ФБР и ЦРУ с твоими знаниями, то я тебе могу сказать – до того, как они ко мне придут, я к тебе приду, так что ты не пугай никого здесь. Мы еще, пока что, живем в демократическом обществе, и я, и остальные люди имеют право критиковать и президента, и Бога, и кого угодно. Есть у нас еще пока что такая поправка к Конституции, как свобода слова», – заявил Табах.

Ранее в своем блоге Муждабаев заявил, что экс-президент США Дональд Трамп – это «российский агент», которого нужно подвергнуть уголовному преследованию за измену родине.