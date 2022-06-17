«Вонзить «Кинжал» в сердце твари»: Конашенкову предложили анонсировать удар по майдану

17.06.2022  11:00 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 1309
 
Вооруженные силы, Дзен, Майдан, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия так и не перешла к ранее озвученным угрозам нанесения ударов по центрам принятия украинских решений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Недавнее заявление украинского генералитета о грядущем уничтожении Крымского моста издание характеризует как жест, «в искусстве которого мы пока проигрываем».

«Это обращение к украинской нации: смотрите, мы делаем России больно. Можем и делаем. После первых обстрелов наших деревень и дерзкой вертолетной атаки на Белгород было сказано, что если обстрелы продолжатся, будут наноситься удары по центрам принятия решений. Но вот, в который раз уже в Киев спокойно приезжают лидеры западных стран.

И визиты эти сопровождаются воздушной тревогой разве что для красивой телекартинки. Зеленский прогуливается по своей столице, ролики для граждан записывает, даже окна в своем дворце бумажными лентами крест-накрест не заклеил. В субботу в Киеве вообще намечается массовое поклонение европейским ценностям — ЛГБТ-парад», – говорится в материале.

Газета предупреждает, что в слова и обещания, за которыми не следует дело, люди перестают верить.

«Враг, которому грозят-грозят, но которого не бьют, перестает бояться и начинает чувствовать психологическое превосходство. И вот эти самые жесты дают народу ощущение этого превосходства. Украина это искусство освоила, в отличие от нас. И важность его для поддержания духа нации трудно переоценить», – считает автор.

Он задается вопросом:

«Что мешает вонзить «Кинжал» в сердце твари — в Майдан незалежности?»

Отмечается, что можно даже заранее предупредить об ударе.

«Выйдет в 7 утра Конашенков с предупреждением и скажет: в 7.40 будет нанесен удар по Майдану. За это время все успеют эвакуироваться, и никто не пострадает. Но когда вместо площади будет зиять воронка — это будет жест. От которого уже не отмахнуться, как от назойливой мухи ничем не подкрепленных угроз. Мы ждем чего? Все-таки удара по Крымскому мосту? Можем ведь дождаться…», – резюмирует «МК».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть