«Вопрос этого года»: ВСУ зарываются в землю, предчувствуя штурм Херсона

Максим Карпенко.  
05.08.2025 14:17
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Херсон


ВСУ продолжают укреплять правый берег Днепра возле Херсона –  роют подземные укрытия, надеясь спрятаться за рельефом, заявил российский губернатор Владимир Сальдо, отметив, что у противника есть тактическое преимущество благодаря высоте берега.

У Киева действительно есть основания опасаться возвращения Херсона под контроль российской армии, заявили опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты.

ВСУ продолжают укреплять правый берег Днепра возле Херсона –  роют подземные укрытия, надеясь спрятаться...

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«Наши войска готовятся вновь освободить Херсон – это совершенно четко. Больше того, у нас уже давно есть некоторые плацдармы на правом берегу Днепра, мы контролируем дельту Днепра. Поэтому – это вопрос этого года. Мы готовимся освободить Херсонскую, и, наверняка, за ней – Николаевскую и Одесскую области», – заявил полковник в отставке Константин Сивков.

Схожего мнения придерживается и капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев.

«Если мы говорим о перспективе, безусловно, нам придется на правый берег заходить и освобождать Херсон. Будет нелепо, если мы остановились на том, что у нас есть. Есть отдельный субъект федерации, закрепленный в нашей Конституции, он имеет определенную площадь, есть столица субъекта федерации, поэтому неизбежно освобождение всей территории Херсонской области, включая сам город Херсон», – считает Горбачев.

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