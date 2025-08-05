Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ продолжают укреплять правый берег Днепра возле Херсона – роют подземные укрытия, надеясь спрятаться за рельефом, заявил российский губернатор Владимир Сальдо, отметив, что у противника есть тактическое преимущество благодаря высоте берега.

У Киева действительно есть основания опасаться возвращения Херсона под контроль российской армии, заявили опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наши войска готовятся вновь освободить Херсон – это совершенно четко. Больше того, у нас уже давно есть некоторые плацдармы на правом берегу Днепра, мы контролируем дельту Днепра. Поэтому – это вопрос этого года. Мы готовимся освободить Херсонскую, и, наверняка, за ней – Николаевскую и Одесскую области», – заявил полковник в отставке Константин Сивков.

Схожего мнения придерживается и капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев.