«Вопрос не в этом» – Лукашенко пообещал сделать всё, что захочет Зеленский

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Новости Украины

Белоруссия окажет Украине, как и России, любую помощь в деле установления мира в Донбассе.

Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения полигона «Осиповичский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы России окажем любую поддержку: и военную, и, если надо будет, экономическую. Последним куском хлеба поделимся. Точно так и со страдальцами в Донбассе. Это наша твердая позиция. Но вопрос ведь не в этом. Украина всегда говорит: должен быть мир на Донбассе. Хорошо, давайте установим этот мир. Давайте делать первые шаги. Давайте не будем танцевать под дудку командиров, которые сидят за океаном, а будем смотреть на украинскую землю», – рассуждал Лукашенко.

По его словам, он говорил об этом президентам Украины «особенно Порошенко» и Зеленскому, но «им, наверное лучше, чтобы кто-то друг друга пугал, а еще лучше – воевал».

«Давно можно было бы забыть о конфликте на Донбассе, если бы этого хотело правительство Украины. Я говорю об этом ответственно, не просто как свидетель, а как вовлеченный человек. Что мы можем сделать? Есть президент Путин, есть президент Зеленский. Все, что они захотят, мы сделаем. Цель одна – мир на Донбассе, чтобы больше не гибли люди и не боялись смотреть в небо. Мы готовы сделать все», – сказал Лукашенко.