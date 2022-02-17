Рада объявила помещение в центре Симферополя собственностью ПЦУ

Новости Украины

Верховная рада приняла постановление, объявляющее помещение в центре Симферополя собственностью так называемой «крымской епархии Стамбульской церкви» ПЦУ-СЦУ.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идёт о части нежилого здания, ранее принадлежавшего Симферопольскому военно-политическому училищу, площадью 1016,1 кв. м. В 1995 году Леонид Кучма передал помещение раскольникам за символическую арендную плату.

После возвращения Крыма в состав России украинские раскольники потеряли права на помещение, в результате чего произошло несколько судебных разбирательств (в том числе и в ЕСПЧ), которые были проиграны ПЦУ.

Декларативной целью рассматриваемого Радой постановления является защита Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги «от уничтожения в результате незаконных действий Российской Федерации».

Однако депутат от «Слуги народа» Никита Потураев пояснил, что документ объявляет храм украинским имуществом.

«На самом деле это постановление не о религии или церкви. Это постановление о строении храма. Потому что договор, который был заключен с Советом министров АРК до 1950-го года, и это украинское строение, как и Крым – украинский. И мы должны отстаивать интересы нашего государства на временно оккупированной крымской земле, в том числе наши имущественные интересы. Но это больше чем о храме, это больше чем о строении. Это об украинской громаде в оккупированном Крыму. Это очаг украинства, потому что во дворе этого храма звучит украинский язык во время богослужений, когда Пасха или другие праздники. Он больше нигде в Крыму не звучит», – бредил русофоб.

Вслед за ним с русофобской речью выступил зампред запрещенного в РФ меджлиса, депутат от партии Петра Порошенко Ахтем Чийгоз.

«Это сугубо наша борьба за наш Крым, и это политический вопрос, это защита наших прав, нашего государства – прав на территории Крыма. Восемь лет назад, приблизительно в это время государство-террорист захватывало Крым руками мародеров, в первую очередь, оно практически захватило все приходы украинской православной церкви. И тогда крымские татары открыли свои двери своих мечетей, чтобы показать то единство не на словах, а на деле с украинцами. Сегодня с утра снова в Крыму были зачистки. Я хочу сказать, что действия государства-террориста на временно оккупированных территориях ничего общего не имеют с таким понятием, как процессуальные вещи. Это зачистки и облавы. Они захватили Эдема Дудакова делегата курултая крымско-татарского народа, и сейчас его арестовали. Так вот, я о том, что там все имеют надежду и веру в Украину, что мы освободим Крым. И их очень беспокоит, что происходит на наших границах. Давайте показывать на делах наше единство», – вещал экстремист.

После чего в ходе голосования 271 депутата из 226 необходимых, документ был принят.