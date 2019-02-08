08.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Правящий на Украине режим впервые за новейшую историю разрешил продажу за границу газа, добытого на собственной территории, который, как утверждалось в предыдущие годы, должен расходоваться на нужды населения по невысоким ценам.

На это во время заседания в Верховной Раде обратил внимание нардеп фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

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«Впервые за всю историю Украины разрешён экспорт газа собственной добычи за границу. Для этого принято решения снизить вдвое тариф на вхождение в экспортную трубу. Неужели вы не понимаете, что при этом стоимость газа, который добывается на Украине и который завозится из-за границы – разница составляет десятки процентов, мягко говоря?

Кто наживается на этом, вы можете назвать конкретную фирму и лицо, которое стоит за экспортом газа украинского производства за границу, в условиях тотального роста цен на газ и на тарифы?» – спросил Соболев у вице-премьера Украины Владимира Кистиона.

«На прошлой неделе впервые в виде эксперимента был проведён экспорт украинского газа за границу. Но хотел бы напомнить, что на сегодняшний день действует закон о рынке природного газа, и полномочия определять стоимость входа в трубу, транспортный тариф и стоимость выхода с украинской трубы – это прямые полномочия независимого регулятора, то есть, НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.)

Потому, я думаю, ваш вопрос будет оформлен как депутатский запрос и переадресован непосредственно тому органу, к которому относятся соответственные полномочия», – «отмазался» Кистион.

Как сообщалось, Украина ранее объявила, будто бы отказалась от российского газа и закупает голубое топливо «реверсной схеме» – то есть, Киев с наценкой покупает тот же российский газ у европейских компаний-посредников. Прибыль, в том числе, имеют приближенные к схемам чиновники.