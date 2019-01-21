Украинцы «выбрали Европу», а теперь жалуются

21.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Цены на газ для Украины стали такими высокими, что останавливаются заводы, население теряет работу и вынуждено уезжать за границу. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Повышение цены на газ очень больно бьет по бизнесу и по украинской промышленности, понижая её конкурентоспособность.

У нас появились огромные перебои в работе химической промышленности. Украина производит всё меньше минеральных удобрений, которые, как известно, производятся из газа, ввиду подорожания газа производство становится нерентабельным.

У нас сокращается экспорт и объёмы производства продукции металлургии, потому что там требуются очень большие объёмы газа», – отметил он.

«Повышая цены на газ, мы не только затрудняем положение граждан – мы бьём по нашей промышленности: люди перестают получать зарплаты, и промышленность деградирует…

Ну а ухудшение положения граждан к чему приводит? Всё больше людей смотрит: за коммунальные услуги платить уже не могут, зарплаты очень низкие, кругом объявления по организации работы в Польше. Там всё вам решают, работу организовывают, помогают даже поселиться, потому что Польша крайне заинтересована в рабочей силе», – добавил эксперт.

«И вот так происходит уничтожение Украины: всё больше людей из Украины выезжает. Вот в этом направлении мы движемся. И самая большая беда – нет политической силы, которая пользовалась бы народной поддержкой, которая сказала бы: «Остановите это уничтожение родной страны», – резюмировал бывший чиновник.

Напомним, что в 2013 году Россия предлагала Украине вступление в Таможенный союз, льготные кредиты и поставки газа со скидкой. Однако вместо этого в Киеве был организован Евромайдан, который привел к государственному перевороту и гражданской войне.

Украина сейчас закупает газ по так называемой реверсной схеме – якобы, отказавшись от приобретения топлива у России, Киев с наценкой покупает его у европейских компаний-посредников. Прибыль, в том числе, имеют приближенные к схемам чиновники.