Вороватые бандеровцы и немытые либералы стали главной темой западных СМИ

Европейские государства, в том числе Германия, предпочитают скрывать вину США в подрыве системы газопроводов «Северный поток» за русофобскими высказываниями бандеровцев и российских либералов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Резников, с рекламой Су-27, тоже додумался с чертежами российского самолёта выступить перед натовскими странами. И сегодня это главная новость нескольких немецких газет. Этот юродивый с платочком выходит на первых полосах. Правда, врут своим читателям, что это F-35. И это главная новость, этот проворовавшийся клоун, который лебезил перед министрами обороны. Ваш критический инфраструктурный объект взрывают США при поддержке Норвегии, у вас это должно быть на первых страницах. Это вы же кричали, когда только произошёл взрыв, а не является ли это поводом для применения пятой статьи НАТО? Ну, так теперь вы должны собрать Бундестаг, и потребовать применения пятой статьи НАТО против США и Норвегии. Ясно, что США будут против, но вы – действительно так должны ставить вопрос, это новость номер один для Европы, и особенно Германии. Но этот клоун на первой полосе», – сказал Корнилов.

Он подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается и в норвежских газетах.

«И в самих печатных изданиях норвежских газет про это ничего. Сегодня на первой полосе, и пять страниц газеты «Aftenposten» замечательной истории о том, как российские элиты в Сандуновских банях делятся недовольством правительством России. Главный источник этой новости – Алексей Венедиктов. Вот такой у них авторитет. И вот, на целый разворот газеты фотографии этих Сандуновских бань», – добавил политолог.

«А причём здесь он? Судя по тому, как он выглядит, он – не то что в бане, а и в душе никогда не моется. Или нашёл своё призвание – пиво разносить в предбаннике Сандуновских бань? Это – по Сеньке шапка», – удивился Соловьёв.

В свою очередь, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев отметил, что Запад, таким образом, провоцирует Россию на жёсткий ответ, времени для которого почти не осталось.

«Европа стоит и тупо улыбается. И американцы стоят и улыбаются. Руки в карманы, и говорят: «А что вы нам сделаете? Вы же – слабаки». Они нас берут на слабо. А нам надо не пойти на то слабо, которое они нам предлагают, а придумать очень сильный ответ. У нас очень мало времени. Они будут готовы к удару по нам к лету, самое позднее – к осени. Этот тот зазор времени, которого у нас нет. А осенью они перевернут доску. Мы всё пытается с ними в шахматы играть, а они уже приняли решение эту доску с шахматными фигурами просто перевернуть. Из этого надо исходить. У них сейчас нет ответа. Политический ответ сформулирован, а вот военно-технической готовности к ответу у них нет. Это наша возможность. Надо использовать военно-техническую слабость Запада, который уже по уши втянулся в этот конфликт», – подытожил Евстафьев.