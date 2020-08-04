«Вороженьки не сгинут, их нужно убивать и стрелять по Путину» – Фарион

04.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинцы за годы независимости так и не смогли «деколонизировать свое историческое и языковое сознание».

Об этом по видеосвязи из Львова в эфире «4 канала» заявила экс-депутат Верховной рады, скандально известная русофобствующая националистка-бандеровка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она рекомендовала населению сходит в тир и пострелять.

«Поставить перед собой Путина, поставить перед собой яркие примеры украинофобов, тех идиотов которые нас таскают по судах и эмоции будут на самом высоком уровне горения», – посоветовала Фарион.

По её словам, нужно стремиться, чтобы мозг был очищен, как «у великих балтийских народов».

«Они деколонизировали свое историческое сознание и деколонизировали языковое сознание. А украинцы остались в этом шлейфе колониального, в лучшем случае – постколониального», – добавила бандеровка.

«Наша история, несмотря на сегодняшнюю катастрофу, чрезвычайно богатая эмоциональными и духовными взлетами украинцев. Мы всегда были милитаристами и яркий тому пример Казацкая Сеч, потому – эти собаки московские, когда в XVIII веке ликвидировали остатки нашего государства, то самым основным для них было эти территории бывшей Казацкой Сечи заселить чужаками.

Они их заселили и вот они, начиная с XVIII века, начали активно изменять этно-структуру Украины, частично эта этно-структура Украины изменена. Теперь эти идиоты, которые родились на тех территориях, которые ещё 200 лет назад были заселены всякой гопотой (понятно какой страны), родили своё наследие. Теперь это наследие ходит по нашей с вами стране рявкает, чтокает, какает и пишет на нас всякие петиции в суды», – заявила Фарион.

Также она призвала бороться с неприятелем «принципом айкидо».

«Мы это используем по принципу айкидо, я в этом не сомневаюсь ни одной секундой, и завалим их со всем наслаждением и со всей эмоциональной мощью, потому что – это наша земля, наши герои, потому что мы здесь хозяйничаем. Потому что, распевая славный гимн «Сгинут наши вороженьки утренней росою», на самом деле, мы должны понимать другое. Не сгинут они, пока мы их не поубиваем! И не как роса на солнце, а как сорняк чёртов, как чертополох, до которого мы довели», – резюмировала русофобка.