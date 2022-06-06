Воскресная «калибровка» и демилитаризация украинских объектов

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Новости Украины

По итогам воскресенья можно структурировать информацию о «калибровке» военной инфраструктуры Украины и командных центров.

Как ранее сообщалось, рано утром украинская столица проснулась от взрывов. Впоследствии оказалось, что крылатыми ракетами на окраине Киева были уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия.

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По одной из версий, здесь располагалась ремонтная база бронетехники, которую было удобно замаскировать. Кроме того, транспортный узел позволял перебрасывать восстановленные танки на самые важные для ВСУ участки фронта.

Очевидцы опубликовали кадры ударов по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Позже «Укрзализница» даже пригласила на место обстрела журналистов, чтобы показать, что на территории якобы не было военной техники, а завод ремонтировал полувагоны и зерновозы.

«Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции. Их настоящая цель – экономика и мирное население. Они хотят перекрыть нам возможность экспортировать украинскую продукцию на запад», – комментировал украинским СМИ глава «Укрзализныци» Александр Камышин.

Однако в опубликованном сюжете показаны лишь разбитые здания снаружи.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования в оккупированных населенных пунктах ДНР – Краматорск, Дружковка и Часов Яр, были уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники, поврежденной в ходе боевых действий. Было уничтожено три ракетно-артиллерийских склада в районе Маяков и Славянска, а также база укронацистов в зданиях сельскохозяйственного предприятия Артёмовска.

Также накануне около 23:00 были нанесены удары аэродрому «Коротыч» в Харьковской области.

«На аэродроме располагался «Харьковский аэроклуб», а сама взлетно-посадочная полоса могла использоваться как аэродром подскока для самолетов и вертолетов. Что именно уничтожали в ангарах, пока не ясно», – комментирует обозреватель Борис Рожин.

Также в ЛНР был уничтожен штаб 115-й бригады резерва генерального штаба МО ВСУ в Лисичанске. Кадры удара, снятые с беспилотника, опубликовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Спецподразделение «Ахмат» совместно со вторым армейским корпусом народной милиции ЛНР провели успешную атаку, которая вызвала неподдельную панику в рядах противника», – написал Кадыров.

Позже украинская сторона опубликовала снимки последствия удара, по выражению украинских СМИ, «по гуманитарному штабу».