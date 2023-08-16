Восстановлен проезд автомобилей на Джанкой через Чонгар

Любовь Смирнова .  
16.08.2023 16:28
  (Мск) , Джанкой
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Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Транспорт, Украина


Пункт пропуска «Джанкой» на севере Крыма вновь работает.

Судя по сообщениям, автомобили запустили по понтонному мосту, проложенному через мелководный Чонгарский пролив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пункт пропуска «Джанкой» на севере Крыма вновь работает. Судя по сообщениям, автомобили запустили по...

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«Как говорили. Движение восстановлено в ранее оговоренные сроки, КПП «Джанкой» снова в работе», – сообщил экс-министр транспорта Крыма, а ныне глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин.

Он не уточнил, речь идет о восстановлении автомобильного моста, или прокладке понтонного, поскольку ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо отводил не меньше месяца на восстановительные работы после ракетного удара.

Ремонт поврежденного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста на админгранице Крыма и Херсонской области займет не менее одного-двух месяцев, заявил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.

«Не менее месяца, а то и двух месяцев работы будут продолжаться», – сказал Сальдо в эфире «Россия 24», объяснив задержку «сложностями технического плана».

Прежде эксперты рекомендовали наладить понтонный мост через узкий и мелководный Чонгарский пролив, поскольку заменить секцию такой переправы в случае попадания ракеты намного быстрее и дешевле, чем ремонтировать мост.

Проезд через пункты пропуска «Перекоп» и «Армянск» значительно увеличивает время в пути – треть из 115 км автомобильной дороги, проходящей через херсонскую область, находится в неудовлетворительном состоянии и не подходит для движения легкового транспорта. Прежде туристам рекомендовали воспользоваться сухопутным маршрутом, чтобы не выстаивать часовые очереди для досмотра перед проездом по Крымскому мосту.

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