Восставший мэр черногорской Будвы не сдается режиму Джукановича

22.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Любимец жителей курортной столицы Черногории – Будвы, Марко «Бата» (Батя) Царевич и председатель муниципального собрания Будвы Крсто Радович с командой отказываются покидать здание муниципалитета после того, как режим Джукановича захотел отрешить их от должности.

Об этом сообщают черногорские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представитель оппозиционного просербского и пророссийского «Демократического фронта» Марко Царевич, председатель муниципального собрания Будвы Крсто Радович вместе с соратниками заняли свои кабинеты в муниципальной администрации города Будва и сказали, что не покинут их.

Марко Царевич (в центре) с соратниками в кабинете мэра города Будва

На этот шаг оппозиционеры пошли, когда узнали, что назначенные на их место режимом Джукановича штрейкбрехеры «мэр» Владимир Булатович и «председатель муниципального собрания» Снежана Куч в нарушение договоренностей между сторонами, согласно которым, ни одна из них не займет муниципалитет покуда не разрешится кризис, рано утром прибыли в городскую администрацию, чтобы «приступить к исполнению служебных обязанностей».

Царевич с соратниками сметают кордон частных охранников

Узнав об этом Царевич вместе с соратниками явился на рабочее место, прорвав кордон частных охранников, нанятых Булатовичем, и заявил ставленникам режима, что те не войдут в кабинеты законной власти. После чего Булатович и Куч убрались восвояси.

«Булатович и Куч вместо переговоров нарушили соглашение и явились к муниципальному зданию, – прокомментировал ситуацию депутат муниципального собрания от оппозиционного «Демократического фронта» Никола Йованович. – С какой-то частной хунтой, какая-то охрана вошла в здание и заняла муниципалитет. Мы не допустим этого, мы будем продолжать осуществлять власть в муниципалитете Будвы всеми демократическими, политическими и правовыми средствами. Мы не позволим отобрать муниципалитет и призываем граждан защитить законную власть».

Представители “Демократического фронта” возвращают на свои места таблички с именами представителей законной власти

По последним данным здание администрации находится в плотном кольце полиции и горожан, сочувствующих Царевичу. При этом из соседнего Бара в Будву выдвинулась колонна полицейских машин.

Конфликт произошел после того, как в муниципальном собрании произошел переворот и власть от оппозиционного просербского и пророссийского «Демократического фронта» перешла к правящей Демократической партии социалистов и союзной ей националистической Черногорской партии.

Новый альянс, составивший относительное большинство, постановил смести Марко Царевича с поста мэра, но ни он, ни его команда это не признали, а потому не пустили прибывших новых провластных управленцев в здание мэрии.

Марко Царевич давно объявлен врагом правящего в Черногории преступного прозападного режима Мило Джукановича. Во-первых, ему удалось привести Будву к процветанию, не залезая в государственный бюджет, соответственно, он ничего не должен правящей клике. Во-вторых, из-за своих политических убеждений – первый протестный крестный ход против дискриминационного «Закона о свободе вероисповедания» в Будве – Царевич возглавил сам.

Также ранее оппозиционный черногорский портал in4s сообщал о том, что российский олигарх Олег Дерипаска по сговору с Мило Джукановичем намерен построить в Будве элитный гостиничный комплекс, против чего резко выступал мэр, не желая отдавать муниципальную территорию под частный бизнес.