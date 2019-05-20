Восточная хитрость: Меджлисовцы сразу начали лебезить перед Зеленским

20.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Один из руководителей меджлисовского пропагандистского канала ATR – беглый российский либерал Айдер Муждабаев, ранее оказавшийся в центре скандала из-за заявлении об убийствах избирателей Владимира Зеленского, принялся заискивать перед новоизбранным президентом.

Муждабаев был одним из первых, кто прокомментировал сообщение о начале работы на президентском посту на странице Владимира Зеленского в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не забывайте о крымско-татарском народе, об изменениях в 10 раздел Конституции относительно предоставления Крыму статуса крымско-татарской автономии в составе единой Украины. Мы все ждем борьбы, защиты, справедливости и поддержки со стороны государства и президента», – напомнил о себе меджлисовец.

Комментаторы выразили удивление появлением Муждабаева на странице Зеленского, которого он ранее клеймил как одну из главных угроз для будущего Украины.

«Едь на##й в свой Тамбов, порохобот позорный», – прокомментировала журналистка Ольга Шарий.