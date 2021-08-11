Восточноевропейские лимитрофы провоцируют войну

11.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В нынешней Европе много стран-лимитрофов, которые, пытаясь повысить свою значимость, устраивают постоянные провокации и могут инициировать большую войну.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас не меньше шансов получить войну в Европе, чем на Дальнем Востоке. Я бы даже сказал, что больше. Потому что на Дальнем Востоке США надо непосредственно атаковать Китай, чтобы началась серьёзная война. Больше там вряд ли осмелится кто-то на кого-то напасть. Разве что Китай займёт Тайвань, но это их внутреннее дело. А в Восточной Европе большое количество лимитрофов, которые выпадают из фокуса внимания мировых центров силы, и им необходимо, во-первых, как-то о себе напоминать, и необходимо повышать свою значимость в глазах патронов. Через нагнетание обстановки», – сказал политолог.

В качестве примера он привёл Белоруссию и её соседей, обстановка между которыми продолжает накаляться.

«Посмотрите, что сейчас происходит – Зеленский облаивает Лукашенко, Лукашенко огрызается в адрес Зеленского , оба угрожают друг другу силовыми действиями. То же самое происходит в белорусско-литовских, белорусско-польских отношениях. И Минск точно так же заинтересован в нагнетании отношений со своими соседями, как они с ним», – резюмировал эксперт.