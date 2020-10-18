Восторгавшиеся победой Зеленского либералы разочарованы: Остался клоуном

18.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский имел уникальную возможность с помощью большинства в парламенте изменить ситуацию в стране к лучшему, однако вместо этого продолжает играть в комика и с помощью опросов лишь имитирует деятельность, избегая ответственности.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, когда всё ещё Зеленский первый и последний раз в жизни имеет большинство в парламенте, пусть очень условное, пусть распадающееся на наших глазах, но всё-таки оно у него есть. Что мешает ему без всяких опросов принять такие меры? Ничего не мешает.

После ближайших парламентских выборов этого большинства не будет, не будет уникальной ситуации, когда президент контролирует большинство. Зачем тратить время и проводить какие-то опросы? К тому же, тратить на них деньги, и не бюджетные? Сейчас обсуждается, что, оказывается, эти деньги из личного кармана Зеленского.

Это высший пилотаж «Квартала 95» и «Comedy Club» вместе взятых. Я не вижу ничего серьёзного в этих намерениях, это типичная попытка человека, который не хочет выполнять свои прямые обязанности, придумать как-то так, чтобы создать совершенно иное поле ответственности», – отметил Белковский.