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18.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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«Вот они, хохлы!» – Поклонская ещё никогда не была так близка к провалу

Новости Украины

Наталья Поклонская перешла на украинский язык во время интервью телеканалу RT, вспоминая опыт работы в украинской прокуратуре.

Это произошло после того, как телеведущий Антон Красовский поинтересовался у Поклонской, какой у неё ранг госслужащего.

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– Вы же были генеральшей, – спросил Красовский.

– Почему была? Я и сейчас генерал, но только прокуратуры, и не ношу китель, – ответила Поклонская.

– Генерал-майор, да, это в обычном понимании? То есть, у вас одна звезда большая? – уточнил телеведущий.

– Да, на белом кителе, – подтвердила экс-прокурор.

– А как это называется в прокуратуре? Советник? – продолжил Красовский.


– Державний ра… ой, державний, господи.., – спохватилась Поклонская, осознав, что на автомате отвечает по-украински.

– О, вот они, хохлы, вот! «Державний советник»! – обрадовался ошибке Поклонской телеведущий.

– Державний радник. Государственный советник юстиции 3-го класса, – продолжила депутат.

Напомним, ранее Поклонская сказала, что выступает за использование формы «в Украине» вопреки нормам русского языка, предполагающим использование предлога «на».

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