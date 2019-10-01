Вот тебе и формула Штайнмайера: Украина открыла огонь по ДНР из танков

01.10.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинские подразделения открыли провокационный огонь по территории ДНР примерно в то же время, когда в сети появилась информация о подписании представителями Киева формулы Штайнмаера в Минске.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы оперативного командования ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня с 17.40 до 18.37 боевики из 36-й бригады по приказу военного преступника Гнатова вели огонь из танков по району населённого пункта Ленинское». В 18.45 каратели Марченко из 28-й бригады обстреляли из 82-мм миномётов населённый пункт Сигнальное», – сообщает пресс-служба.

Информация о разрушениях и жертвах среди мирного населения уточняется.

«Последние события свидетельствуют о том, что официальный Киев и Зеленский не имеют никакого влияния на формально подчиненные им украинские вооруженные формирования.

В то время, как мировые лидеры призывают Украину к действенным шагам и конструктивному диалогу с Донбассом, во время рабочей встречи Трёхсторонней контактной группы в Минске украинское командование усиливает количество и интенсивность обстрелов нашей республики», – добавили в оборонном ведомстве.