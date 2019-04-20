Вован и Лексус опозорили Порошенко в аккурат под выборы

20.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузенцов (Вован) разыграли бывшего главаря косовских боевиков, а ныне премьер-министра частично признанного Косово Рамуша Харадиная.

Об этом свидетельствует запись в микроблоге Twitter, сделанная косовским политиком, в частности, пожелание президенту Украины Петру Порошенко.

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«Желаю украинскому народу свободных и демократических выборов. Моему другу Петру Порошенко и его будущему премьер-министру Вовану Лексусову желаю всего наилучшего и победы, чтобы привести Украину к евроатлантической интеграции. Косово и Украина стоят вместе как народы свободы и процветания», – написал Харадинай.

В комментариях к записи пользователи откровенно издеваются над косовским премьером.

«Погодите минуту, вы бл@ серьезно? Вы хоть представляете, кто такой Вован Лексус???», – спрашивает один из пользователей по имени Сергей.

«Он новый премьер-министр. Без сомнений», – в свою очередь заметил пранкер Владимир Кузнецов.

«Боже, благослови его», – стебется Юрий Юрьев.

«Ты хочешь что бы Украина превратилась в террористическое государство, как Косово? Ты идиот. Ну и привет Вовану и Лексусу», – обращаясь к Харадинаю, пишет THANOS.

Напомним, что завтра на Украине пройдет второй тур президентских выборов, в которых примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский.

Ранее пранкеры под видом премьер-министра Украины Владимира Гройосмана разыграли американского министра, которому сообщили, что президент Порошенко пьет смесь самогона и навоза.

Также Вован и Лексус голосом Порошенко обматерили министра обороны Украины.

Кроме того, пранкеры в разговоре с Порошенко выдали себя за главу Киргизии Алмазбека Атамбаева, о фейковом разговоре с которым отчитались на сайте президента Украины, откуда потом спешно пришлось удалять новость.