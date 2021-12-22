Вовк объяснил, почему Зеленский заводит потешные дела против Порошенко

Киевская власть прикрывает коррупционные действия своих предшественников, заводя на них заведомо бесперспективные дела.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Порошенко есть расхищение и легализация средств, почему ему это не инкриминируют? Есть труба, которую украли те же самые должностные лица, почему там нет уголовного дела, а судят какую-то девочку-эксперта, которая якобы дала какие-то неправильные заключения.

Я расскажу почему, сейчас по этому делу проходят два человека, которые в Верховном суде должны быть обвиняемыми, проходят люди, которые работают в Офисе президента, родственники многих народных депутатов, люди служащие в министерствах и ведомствах, поэтому тут такая избирательность. Поэтому делают такие дела, чтобы они рассыпались», – сказал Вовк.