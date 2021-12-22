Вовк объяснил, почему Зеленский заводит потешные дела против Порошенко

22.12.2021  20:19 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Киевская власть прикрывает коррупционные действия своих предшественников, заводя на них заведомо бесперспективные дела.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевская власть прикрывает коррупционные действия своих предшественников, заводя на них заведомо бесперспективные дела. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«У Порошенко есть расхищение и легализация средств, почему ему это не инкриминируют? Есть труба, которую украли те же самые должностные лица, почему там нет уголовного дела, а судят какую-то девочку-эксперта, которая якобы дала какие-то неправильные заключения.

Я расскажу почему, сейчас по этому делу проходят два человека, которые в Верховном суде должны быть обвиняемыми, проходят люди, которые работают в Офисе президента, родственники многих народных депутатов, люди служащие в министерствах и ведомствах, поэтому тут такая избирательность. Поэтому делают такие дела, чтобы они рассыпались», – сказал Вовк.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что уголовное дело, возбужденное против Петра Порошенко, приведет к уличным беспорядкам в Киеве с целью попытки свержения Владимира Зеленского.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть