«Воюет не просто Украина, а страны НАТО – и оружием, и солдатами» – комбат БАРС-13 из-под Кременной

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Новости Украины

Несмотря на ощутимые пополнения в войсках и технике, которое гарантировало бы совсем другой исход в битве за Красный Лиман, необходимо понимать, что и ВСУ активно накапливали свои резервы, поэтому шапкозакидательских настроений быть не должно.

Об этом в сюжете военкора Анны Долгарёвой рассказал комбат БАРС-13 («Русский легион») Сергей «Фомич» Фомченков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, батальон БАРС-13 в дни битвы за Лиман держал оборону в посёлке Дробышево северо-западнее Красного Лимана, однако севернее фронт был прорван, и пришлось уходить из окружения.

«Сейчас мы севернее города Кременная, держим оборону от противника, который пытается перерезать трассу между Кременной и Сватово, выйти в обход Кременной и Рубежного и на простор к Старобельску. Мы на своём участке фронта не даём противнику это совершить. Севернее Кременной в районе прорыва стоят около 3-4 тысяч человек, батальон танков, классически – наёмники здесь присутствуют, причём, в большом количестве. Есть даже подозрения, что это регулярные части стран НАТО, прежде всего, Польши, это регулярно уже», – сказал комбат.

Также он рассказал о попытке прорыва, которая произошла этой ночью.

«Это не со стороны Красного Лимана, а со стороны Макеевки, здешней, здесь есть такой посёлок, в направлении Краснореченского. Это узел дорог на трассе Сватово-Кременная, который идёт с запада на восток с последующим выходом в тыл сватовской группировки и группировки Кременная-Рубежное. Это может создать для противника большие возможности с точки зрения прорыва нашей дальнейшей обороны. Противник к этому стремится, план этот был понятен достаточно давно, и сейчас противник пытается его реализовать. Мы находимся южнее этого узла дорог, мы свой участок держим, и надеемся, что и наши коллеги, находящиеся дальше по линии фронта Кременная-Сватово удержат свой участок дороги», – рассказал военный.

Ранее «Фомич» так описал атаку ВСУ.

«Сегодня противник в составе 2-х БТГр при поддержке танковой роты предпринял попытку атаковать наши позиции севернее Кременной в районе Червонопоповки. Благодаря своевременным и грамотным действиям нашей артиллерии – продвижение противника было остановлено в полутора километрах от Червонопоповки. Он понес огромные потери в живой силе и бронетехнике».

По его словам, уничтожено не менее 5 танков и большое количество БМП.

«Слушаю, как работает наша артиллерия, и кто-то из ребят на позициях мне сказал: если бы артиллерия так работала в Дробышево и Богородичном, нам бы не пришлось оттуда отступать», – отметила военкор.

«Конечно, сил сейчас стало намного больше на нашем направлении. По сравнению, конечно, с Богородичным и Дробышево, это небо и земля. Подтянули какие-то резервы, артиллерию, достаточное количество войск. Но всё равно надо понимать, что за время, пока ВСУ накапливали резервы, они скопили громадное количество и пехоты, и техники, и артиллерии, и танков. Поэтому всё равно – пока мы это перемелем, пройдёт ещё какое-то количество времени, и расслабляться не стоит, и ни в коем случае никаких шапкозакидательских настроений быть не должно, потому что война надолго, противник серьёзный. Воюет не просто Украина с большим количеством населения, но и воюют фактически уже все страны НАТО, впрямую, и оружием своим, и солдатами», – ответил Фомиченков.