Воюющих на Украине наемников хотят бросить против белорусской армии

08.07.2022  12:53 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В случае ввода белорусских войск на запад Украины, противостоять им отправятся наемники из Белоруссии, которые воюют на стороне ВСУ в составе различных нацбатов, в том числе батальоне имени Кастуся Калиновского.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады, майданщик Владимир Парасюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае ввода белорусских войск на запад Украины, противостоять им отправятся наемники из Белоруссии,...

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По словам Парасюка, целью белорусских боевиков будет свержение власти Александра Лукашенко.

«Большой плюс, который мы имеем, что касается белорусов – это то, что большое количество их людей воюет на нашей стороне. Они знают и территорию, и возможности, и они будут первыми, кто пойдет отбивать это наступление.

Они мечтают о том, чтобы персонал, который обслуживает Лукашенко и его режим, был максимально уничтожен для того, чтобы они могли в своей стране делать изменения», – заявил Парасюк.

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