Новости Украины

У белорусских нациков сегодня траур. Бойцы хваленого полка имени Калиновского, который до сих пор славился, в основном, бодрыми интервью, селфи и видеороликами – наконец-то попали в серьезный бой… и были там разгромлены.

Группа из 11 белорусских наемников была брошена прикрывать отступление остатков украинских войск из Лисичанска, однако встреча с русскими танками оказалась для некоторых из них фатальной. Последним сообщением было «На нас едет танк. Отработал по нему». По-видимому, потом танк «отработал» уже по ним. Бой состоялся еще 26 июня, но до сих пор белорусские оппозиционные медиа о нем молчали. Заговорили лишь тогда, когда в российских телеграм-каналах появилось видео с одним из пленных «калиновцев».

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Сейчас известно, что из 11 боевиков вышли из боя лишь пятеро. Точно известно, что задвухсотили комбата батальона «Волат», одного из двух батальонов полка имени Калиновского. Иван Марчук стал седьмым белорусским боевиком, о котором стало известно, что он был ликвидирован. Колоритного бородача, красовавшегося во многих видеороликах белорусских боевиков, сложно было не опознать среди трупов.

Марчук

Как минимум двое попали в плен. Боевики Ян Дюрбейко и Сергей Дегтёв уже дают показания в Донбассе. Что стало еще с тремя – пока не известно. Вероятнее всего, все трое отправились к Калиновскому.

Пленные активно сотрудничают со следствием и говорят много всего интересного. Оба они – минчане. Дюрбейко, правда, из агрогородка Лесной, но это ближайший пригород белорусской столицы, застроенный теми же панельными человейниками, как и другие минские «спальники», так что не велика разница.

Оба были активными участниками массовых беспорядков 2020 года и бежали из Белоруссии, опасаясь уголовного преследования. Оба связались с «Белорусским домом в Украине» – крайне мутной организацией, через которую прошли многие белорусские эмигранты на Украине. Эта контора, через которую отмывались многомиллионные финансовые потоки, действительно помогала им найти какую-никакую работу и койко-место в хостеле.

Обратной стороной медали был Сергей Коротких, он же «Боцман», он же «Малюта». Этот матерый нацист, успевший наследить и в России и в Белоруссии, был фактическим хозяином «Белорусского дома». В обмен на поддержку белорусские граждане вынуждены были отрабатывать в роли массовки на многочисленных неонацистских акциях «Нацкорпуса», одним из лидеров которого и был Коротких.

В показаниях, кстати, есть немало интересного. Оба указывают на присутствие в полку имени Калиновского иностранцев. Помимо граждан собственно Белоруссии и Украины присутствовали британский инструктор, боевики из Прибалтики, Польши, США и Великобритании. Дегтёв подтверждает, что боевики размещались в гражданских объектах – сначала в школе, где были на казарменном положении, потом на территории торгового центра в Лисичанске.

Несколько дней назад Украина.ру опубликовала любопытный документ – приказ государственной миграционной службы Украины составить списки находящихся на ее территории граждан Белоруссии с целью мобилизации в полк имени Калиновского и другие вооруженные формирования. Тогда я посчитал это фейком. Все-таки, принудительная мобилизация в свои вооруженные силы граждан другого государства – это уже совсем против всяких правил.

Однако пленный наемник Дюрбейко подтверждает – украинские спецслужбы действительно оказывали давление на «беглых» белорусов, угрожая в случае отказа записываться в полк имени Калиновского – депортировать их обратно в Белоруссию. Подтвердил он и то, что их готовили к переброске обратно в Белоруссию для участия в государственном перевороте. Впрочем, этого командиры «калиновцев» особо и не скрывают.

Помня о смертном приговоре захваченным в Мариуполе наемникам, пресс-служба полка имени Калиновского поспешила сообщить, что пленные белорусские нацисты были контрактниками, что, по их мнению, не позволяет считать их наемниками. Вот только определение наемничества, на которое они ссылаются, содержится в Статье 47 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, принятого в 1977 году. А ДНР, будучи непризнанным государством, не ратифицировала этот протокол и, соответственно, на нее не распространяется его действие.

Будут ли белорусские наемники расстреляны по приговору донецкого суда или им смягчат наказание, лично мне неинтересно. Главное, чтобы их судьба и судьба тех, кто до суда не дожил, отрезвляюще подействовала на белорусских граждан, рассуждающих о том, не отправиться ли им в украинские степи на сафари на русских. В том, что они будут депортированы в Белоруссию, сомневаюсь. Не нужны они Лукашенко. А вот в белорусском Следственном комитете, надеюсь, уже выписывают сотрудникам путевки в Донецк.