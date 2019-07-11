Вождя майданщиков застукали с проститутками в США

11.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Один из вождей прозападной сербской оппозиции – экс-глава МИД Сербии Вук Еремич, ныне возглавляющий Народную партию, оказался в центре нового скандала – в Сети появилась информация о готовящейся публикации провокационных фотографий с участием политика, где он, будучи еще на посту главы сербского внешнеполитического ведомства, в США развлекается с местным проститутками.

Издание Kurir сообщило, что в ближайшее время известный черногорский портал опубликует компрометирующие фотографии Еремича, зафиксировавшие, как он проводил время на вечеринках в Америке.

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«Вук очень боится, потому что он получил информацию о том, что фотографии сексуальных вечеринок в Америке скоро появятся на черногорских порталах. Предположительно, Еремич даже был запечатлен на одной из этих картин в извращенных играх садо-мазо с использованием кнутов и прочих «игрушек», – сообщил источник издания в Народной партии.

Это уже второй скандал за последнее время, фигурантом которого становится оппозиционный политик. На днях в СМИ была опубликована прослушка телефонного разговора с одним из дипломатов Черногрии, где Еремич в нецензурных выражениях высказывался в адрес своей страны.

Kurir отмечает, что, по одной из версий, за атаками на Еремича стоят его соратники по оппозиционному лагерю. В последнее время экс-глава МИДа конфликтует с одним из главных спонсоров сербских майданщиков – бывшим мэром Белграда олигархом Драганом Джиласом.

Компромат, согласно этой версии, запускается при участии двоюродного брата Джиласа, Младея Джорджевича, который является весомой фигурой в Черногории.

«Идея Джиласа состоит в том, чтобы якобы исключить Еремича из сербской политики и получить полный контроль над оппозицией», – объясняет источник.

Официальный представитель Сербской прогрессивной партии Александр Маркович заявил, что Джилас давно известен кознями против конкурентов.

«Джилас готов на все, а Еремич это знает. Речь идет о конфликте из-за «Союза за Сербию». По мере приближения выборов будет все больше и больше вывалено «грязного белья». Не надо быть наивными, если вы думаете, что члены этой коалиции находятся в дружеских отношениях. Не секрет, что они терпят друг друга и не могут видеть друг друга лишний раз. Что касается Еремича, то он известен своей любовью к роскошной жизни, поэтому не удивительно, что есть снимки и кадры, которые еще больше скомпрометируют его», – подчеркивает Маркович.