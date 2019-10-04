04.10.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Компромат, Коррупция, Украина
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Возле офиса Зе засекли грузовик с шоколадом от Порошенко

Очевидцы сняли фирменный грузовик кондитерской фабрики «Roshen» Петра Порошенко, из которого грузчики вынесли коробки со сладостями и понесли в здание офиса Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Авторы съемки предполагают, что новое руководство Украины уже не скрывает связи с Порошенко, окружение которого Зеленский перед выборами обещал сажать за коррупцию и другие преступления, а теперь не трогает.

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