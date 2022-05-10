Возле посольства Польши вывесили баннер с Молотовым

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Новости Украины

Лимоновцы вывесили баннер у здания посольства Польши в Москве с портретом советского дипломата Вячеслава Молотова.

«Этот баннер – отсылка к билбордам с аналогичной надписью, которые вывешиваются в Польше. Польские власти призывают помнить об истории Великой Речи Посполитой. Мы же напоминаем им о других фрагментах истории XX века, которые рискуют повториться, если Польша будет продолжать русофобскую политику – поставлять оружие Украине и поддерживать преступную украинскую власть», – поясняют представители партии.

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На кадрах видно, как лимоновцы подбегают к зданию посольства Польши в Москве и вешают баннер с надписью «Время вспоминать историю», на котором изображен Вячеслав Молотов.

По мнению нацболов, данный перфоманс должен напомнить «о лучших днях в истории Польского государства для России».

Лимоновцы уточнили, что данная акция была организована в ответ на провокацию в День Победы, когда российского посла в Варшаве облили краской во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат.