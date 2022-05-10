Возле посольства Польши вывесили баннер с Молотовым

10.05.2022  23:50 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Польша, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

Лимоновцы вывесили баннер у здания посольства Польши в Москве с портретом советского дипломата Вячеслава Молотова.

«Этот баннер – отсылка к билбордам с аналогичной надписью, которые вывешиваются в Польше. Польские власти призывают помнить об истории Великой Речи Посполитой. Мы же напоминаем им о других фрагментах истории XX века, которые рискуют повториться, если Польша будет продолжать русофобскую политику – поставлять оружие Украине и поддерживать преступную украинскую власть», – поясняют представители партии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Лимоновцы вывесили баннер у здания посольства Польши в Москве с портретом советского дипломата Вячеслава...

На кадрах видно, как лимоновцы подбегают к зданию посольства Польши в Москве и вешают баннер с надписью «Время вспоминать историю», на котором изображен Вячеслав Молотов.

По мнению нацболов, данный перфоманс должен напомнить «о лучших днях в истории Польского государства для России».

Лимоновцы уточнили, что данная акция была организована в ответ на провокацию в День Победы, когда российского посла в Варшаве облили краской во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть