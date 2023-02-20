«Возьмём месторождениями» – в Киеве размышляют, какую контрибуцию выкатить России

Визит президента США Джо Байдена в Киев якобы означает, что российская армия скоро потерпит поражение, а РФ придётся выплачивать любые контрибуции, какие смогут насчитать бандеровцы.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Константин Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США этим визитом показали, что в войне наступает кульминационный момент. Дальше уже начинается, надеюсь, её последний этап, с прекращением огня и перспективой освобождения всех территорий Украины, выплатой контрибуций и репараций.

Кроме прямого материального ущерба, кроме огромных человеческих потерь, есть ещё и нематериальный ущерб, который должен быть исследован, и за который должны быть выплачены все компенсации, которые возможны.

Эти компенсации могут быть не только финансовыми. Это может быть передача в концессию тех или других месторождений, мест расположения каких-либо полезных ископаемых на территории РФ», – перечислял Матвиенко.