Эйфория в Киеве: «Байден утёр нос Путину»

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Сегодняшний визит Джо Байдена в Киев ожидаемо вызвал эйфорию на Украине: высмеивавшийся российскими СМИ престарелый президент США воодушевил украинских нацистов – похоже, это и было главной целью стремительной поездки американского гостя, которая продолжалась считанные часы.

Особо в Киеве ценят, что Байден прибыл в годовщину попытки штурма правительственного квартала боевиками Евромайдана и их массового расстрела на улице Институтской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Джо Байден в Киеве. Первый визит в Украину президента США за последние 14 лет. Смелый поступок – ведь риски безопасности никуда не исчезли, и даже воздушная тревога раздается в начале визита. Джо Байден в Киеве. Наглядное свидетельство последовательной и прочной поддержки Украины со стороны крупнейшего нашего союзника. Именно в тот момент, когда мы в этом нуждаемся больше всего, ведь Россия грозит наступлением, на которое мы готовим свое контрнаступление. Джо Байден в Киеве. Что с лицом, русские? Неужели удовлетворение болезненных капризов вашего диктатора стоит отрезания вас от цивилизации? Мы уже давно без вас. Но теперь без вас весь свободный мир. Судя по погоде, весна уже близко. И не никакая не «русская весна», которую вам обещала ваша пропаганда. Эта весна – украинская, как и все последующие», – упивается Елена Шуляк, возглавляющая партию Зеленского «Слуга народа».

Ей вторит экс-президент Петр Порошенко:

«Ваш сегодняшний визит в Киев в этот символический день, когда мы чтим память Героев Небесной Сотни и напоминаем миру, что именно сегодня 9 лет назад началась российская агрессия против Украины, является чрезвычайно важным. Этот визит вдохновляет всех нас на еще более мощное сопротивление российскому агрессору и непременную победу. Горжусь нашим союзничеством ради демократии, европейского и евроатлантического будущего Украины. Поздравляю В Киеве, Джо! Вместе к нашей общей победе!» – расшаркивается Порошенко.

Его дополняет печально известная депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

«Все время думаю о роли лидера в истории, и если бы в США сейчас был другой президент. Как важно, что на посту вице-президента США Байден занимался Украиной, знал и любил нашу страну, хорошо ориентируется во внутреннем контенте. И , главное, осознает, что Россия – это абсолютное зло».

Главарь запрещенного в РФ экстремистского меджлиса Рефат Чубаров опубликовал коллаж с пылающим Кремлём:

«Навеяло сегодняшним визитом Джозефа Байдена в Киев», – прокомментировал он.

Упивается безнаказанностью и политолог Юрий Романенко, против которого еще несколько лет назад было возбуждено уголовное дело в РФ за призывы убивать российских журналистов на Донбассе.

«Год назад русня, ухмыляясь, требовала, чтоб НАТО отошло за границы 1997 года, а сегодня Байден будет предлагать дальнобойные ракеты Украине, а весной Пэтриоты будут на границах России стоять с ATACAMS», – петушится Романенко.

Российский обозреватель Юрий Баранчик признаёт всю серьёзность ситуации – и считает ошибочной линию федеральных СМИ, которые предпочитают высмеивать поездку Байдена в Киеве, представляя ее как блажь пожилого маразматика.

«Ничего хорошего в этом не вижу. И сарказм по данному поводу, разные там смешные мемчики, заполонившие телегу, – глупая мина при плохой игре. Реально смешно? Так давайте тогда над подрывом Северных потоков посмеемся. Или Крымского моста. Откуда тогда веселье? Лично мне не понятно. Моральный фактор на войне всегда играл и играет серьёзную роль. Хохлы и дальше будут самозабвенно убиваться за интересы Америки. Им сегодня дали новый мощный допинг для войны «до последнего украинца». Но наши парни тоже погибают. И после сегодняшнего визита хохлы будут драться еще ожесточенней. Значит, нашим парням будет еще тяжелее брать каждый дом, каждую высотку. Еще смешно? Кроме того, это демонстрация силы Москве. Что-то вроде: я – мировой гегемон, езжу куда хочу и когда захочу. Хочу Потоки взрываю, хочу в Киев прилетаю. Раньше президент США доезжал лишь до Польши. Теперь на Украине объявился. Если Россия и дальше будет сдерживаться, он так и до Крыма доедет. К слову, некоторые уважаемые эксперты жалеют, что Москва не применила сегодня гиперзвуковые ракеты. Но, на мой взгляд, при всем том, что я допускаю при определенных условиях использование ТЯО в текущем конфликте по территории некоторых стран НАТО, прямое нападение на главу ядерной державы – это путь в никуда. Раньше надо было делать так, чтобы некуда было летать, чтобы в Киеве не было официальной власти хунты. Чтобы она была в подвале, например, во Львове. Или в Польше на какой-то военной базе НАТО ютились на подземных этажах. А сегодня че кулаками махать. Получили закономерный итог отсутствия ударов по Банковой ранее. США свой ход сделали. Завтра в Варшаве они его усилят и детализируют. Посмотрим, чем ответим завтра мы», – резюмировал автор.