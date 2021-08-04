Возможность вступить в ЕС и НАТО потеряна из-за нас – Климкин

04.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

У Украины была возможность вступить в ЕС и НАТО ещё в 2005 году, однако из-за некомпетентности и токсичности киевских политиков эти перспективы были полностью утеряны.

Об этом в эфире «24 канала» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2005 году у нас были шансы вступить в ЕС и НАТО. Я был большим фанатом подачи заявки, но потом приехали из Европы и быстро всех переубедили, что сначала нужны реформы. Оранжевый Майдан был совсем другим, тогда я работал в Лондоне и помню, какие тогда были ожидания и увлечения. Тогда были готовы давать нам безвизовый режим, но потом наступила совсем другая реальность», – сказал он.

Кроме того, дипломат отметил, что украинцы постоянно занимаются имитацией деятельности и саботажем, поэтому в 2005 и 2014 году прозападным политикам не удалось добиться членства Украины в ЕС и НАТО.

«Проблемы и в нас, и в них. Наша проблема в том, что мы постоянно занимаемся имитацией и саботажем. У нас власть отдельно, а люди отдельно. Есть определённый консенсус в том, что людей оставим, пусть они частично не платят налоги, а мы тут во власти поруководим, но так западное общество не работает. После Майдана можно было запустить перезагрузку всей этой реальности, но это не было сделано. Этот шанс, к сожалению, был потрачен. Я думаю, что такой шанс был и после Оранжевой революции, но он так же, как и в 2014 году, был потерян, много было сделано, но перезагрузки государства и общества не произошло», – грустно заключил Климкин.

Напомним, в Одессе заявили, что пока киевское руководство лизало пятки европейским и американским «партнёрам», Запад за спиной у Украины преспокойно налаживал мосты с РФ.