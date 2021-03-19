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19.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Германия, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Нормандский формат, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Франция
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Возмущение в Киеве: Германия и Франция давят на Украину вместо России

Новости Украины

Из-за примиренческих и соглашательских отношений Европы к Москве, все шесть лет Минских переговоров Германия и Франция давят на Украину, а не на Россию.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил обслуживающий интересы Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страны Запада дифференцировано подходят к Владимиру Путину и к политике Путина. Я думал, что США займут политику, которую им предлагал в 1946 году посол США в СССР Джордж Кеннан – политику сдерживания. У ЕС хорошо видно, что они стоят на позициях соглашательства и примирения.

Все шесть лет Минских переговоров, было хорошо видно, что Германия и Франция давят, скорее, на Украину, чем на Российскую Федерацию», – сетует Небоженко.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что Украина никогда не выполнит Минские соглашения. Одновременно с наращиванием военной группировки на Донбассе, Киев нагнетает в обществе предвоенную истерию.

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