Возмущение в Киеве: Германия и Франция давят на Украину вместо России

19.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Из-за примиренческих и соглашательских отношений Европы к Москве, все шесть лет Минских переговоров Германия и Франция давят на Украину, а не на Россию.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил обслуживающий интересы Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Страны Запада дифференцировано подходят к Владимиру Путину и к политике Путина. Я думал, что США займут политику, которую им предлагал в 1946 году посол США в СССР Джордж Кеннан – политику сдерживания. У ЕС хорошо видно, что они стоят на позициях соглашательства и примирения.

Все шесть лет Минских переговоров, было хорошо видно, что Германия и Франция давят, скорее, на Украину, чем на Российскую Федерацию», – сетует Небоженко.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что Украина никогда не выполнит Минские соглашения. Одновременно с наращиванием военной группировки на Донбассе, Киев нагнетает в обществе предвоенную истерию.